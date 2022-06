Forte baisse de la prévision de croissance mondiale

On sera loin des prévisions de croissance du mois de janvier. Selon la Banque mondiale, la progression du PIB mondial cette année devrait s’établir à 2,9%, au lieu des estimations plus optimistes du début de l’année (4,1%). Les conditions macroéconomiques se détériorent partout, pointe l’institution qui affirme que « l’économie mondiale devrait connaître sa plus forte décélération suivant une reprise en plus de 80 ans ».



Pour la zone euro, la croissance estimée est de 2,5%, ce qui représente une baisse de 1,7 point par rapport aux précédentes prévisions. Les États-Unis seront au même niveau, en recul de 1,2 point. Quant à la croissance chinoise, elle baissera de 0,8 point à 4,3%. « Pour bien des pays, il sera difficile d’échapper à la récession », déplore la Banque mondiale.