Forte baisse du chômage au premier trimestre

Le nombre de chômeurs en catégorie A (n'ayant exercé aucune activité) s'est établi à 3,193 millions de personnes au premier trimestre. Cela représente un recul de 5% par rapport au quatrième trimestre 2021 (-169.100 personnes), rappelle la Dares, la direction des statistiques attachée au ministère du Travail. Le recul est encore plus impressionnant sur un an, puisqu'il est de 600.000 chômeurs de moins.



Dans la catégorie A, il faut remonter au deuxième trimestre 2012 pour retrouver un nombre de demandeurs d'emploi aussi bas. Sur les trois premiers mois de l'année, ce sont les jeunes qui en ont le plus profité : les moins de 25 ans ont reflué de 10,8%. Sur un an, le chômage des jeunes a baissé de 25%, soit 125.000 personnes de moins. Les autres tranches d'âge sont également en recul, de 4,9% pour les 25-49 ans, et de 3,4% pour les 50 ans et plus, d'un trimestre à l'autre.