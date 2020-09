Forte baisse du trafic dans les aéroports parisiens au mois d'août

À CDG, seuls les terminaux 2E, 2F et 2AC sont ouverts au trafic commercial. Sur les mois de juillet et d'août, CDG et Orly ont vu transiter 5,7 millions de passagers, à comparer aux 20,9 millions de l'an dernier sur la même période. Depuis le début de l'année, le trafic dans les aéroports a reculé de 65,1%, d'après ADP. L'Union des aéroports français a quant à elle constaté une chute brutale de l'activité aéroportuaire de 81% entre mars et août. Sachant que c'est au second trimestre que le confinement et les restrictions de déplacement ont été les plus soutenus.



Le transport aérien dans son ensemble n'est pas sorti de l'ornière, loin de là. Certaines lignes intérieures ont repris l'activité, ainsi qu'en Europe. Mais la recrudescence des cas de contamination implique pour les gouvernements de remettre en place des mesures d'endiguement, qui peuvent aller jusqu'à l'imposition de quatorzaines pour les voyageurs provenant de pays très touchés par le coronavirus.