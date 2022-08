Forte hausse de la collecte du Livret A en juillet

L'encours du Livret A et du LDDS a augmenté de plus de 10 milliards d'euros par rapport au mois précédent. Depuis le début de l'année, l'encours a augmenté de 22 milliards d'euros, c'est davantage que sur l'ensemble de l'année dernière. Les deux livrets réglementés, malgré une rémunération toujours plus faible que l'inflation, bénéficient de sérieux atouts aux yeux des épargnants, comme le fait que les sommes soient garanties et qu'il est possible de retirer de l'argent en tout temps.



Les prochains mois devraient confirmer cette tendance : les épargnants pourraient être amenés à mettre encore plus d'argent sur leurs livrets dans l'attente d'une nouvelle hausse de la rémunération pour le 1er février 2023. La Banque de France en charge du calcul avait en effet estimé que le rendement allait encore augmenter.