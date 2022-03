Forte hausse de la taxe foncière attendue en 2022

Le portefeuille des propriétaires va être mis à rude épreuve cette année. Non seulement la vie est plus chère en général tout comme les factures d'énergie, mais encore la taxe foncière va connaitre une forte revalorisation en 2022. Selon Le Parisien, la hausse de la taxe devrait s'établir à 15,3% à Tours, 12,6% à Strasbourg, 8,6% à Annecy ou encore 5% à Dijon ! De quoi grever un peu plus un pouvoir d'achat en berne.



La taxe foncière est, depuis 2018, indexée sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisé. Celle-ci étant de 3,6%, elle augmente mécaniquement l'augmentation de la taxe. Et il y a la revalorisation de 3,4% de la valeur locative cadastrale, autrement dit la valeur estimée du bien immobilier. Un indicateur permettant de calculer les taxes foncières et d'habitation, et qui est accolé à l'inflation…