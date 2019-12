Forte hausse de salaire pour le patron d’Alphabet, maison-mère de Google

La valeur de ces actions variera en fonction du marché et les résultats du groupe. De quoi pousser Sundar Pichai à demander le meilleur de ses troupes et à rester en place à la tête d’Alphabet, s’il souhaite exercer ses droits sur ces actions. Le patron de l’entreprise devra se montrer fin politique, Google faisant l’objet d’un certain nombre d’enquêtes des régulateurs américain et européen.



Google est régulièrement accusé de mauvaises pratiques en matière de fiscalité et d’abuser de sa position dominante dans le secteur de la publicité en ligne et de la recherche. Deux secteurs où Google est leader et pèse très lourd.