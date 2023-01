Forte hausse des complémentaires santé en 2023

En plus de la hausse des remboursements, les mutuelles mettent en avant la mise en place du 100% pour les lunettes, ainsi que les audioprothèses et les soins dentaires : les Français les plus modestes y ont recours plus régulièrement, et là aussi ça a un impact sur le volume des remboursements et leur montant.



À tout cela s'ajoute la « taxe Covid » que doivent régler les mutuelles, et qui se monte à 300 millions d'euros : ce sont également les clients qui vont mettre la main à la poche… Cette contribution exceptionnelle des organismes complémentaires a été mise en place pour compenser les profits des mutuelles durant la crise sanitaire.