Forte hausse des défaillances d'entreprises attendu en 2023

Les entreprises « zombies » que les pouvoirs publics avaient sauvé pendant la pandémie n'ont plus d'autres options que de mettre la clé sous la porte. La Banque de France relève que ce sont les micro-entreprises qui font le plus défaut avec un total de 42.000 défaillances sur les douze derniers mois, suivies par les TPE avec 2.000 défauts, et les PME (1.000 environ).



Ce sont par contre les TPE qui encaissent le plus fort pourcentage de progression des défaillances (+85,1% sur un an), puis les grandes entreprises et les ETI avec +77,3%. Les micro-entreprises se contentent, si on peut dire, d'une progression de 46,6% des défauts. Pour 2024, Allianz-Trade prévoit un léger recul des défaillances de 2%, avec 57.000 défaillances environ. Un plateau très élevé malgré tout, qui est de 11% supérieur à celui de 2019.