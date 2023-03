Forte hausse des prix des billets d'avion

Le prix des billets d'avion avait déjà connu une flambée de 21,7% l'an dernier selon la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), et ce pour plusieurs raisons. Il y a d'abord le coût de l'énergie : le kérosène représente de 30 à 45% du prix du billet. Les compagnies aériennes, très affectées durant la crise sanitaire avec des avions cloués au sol pendant de longues semaines, ont aussi relevé leurs marges. Et puis, le manque de personnel réduit l'offre de vols alors que la demande est au rendez-vous : cela provoque une hausse mécanique des tarifs.



Et les prix n'ont pas fini de grimper pour les voyageurs. La dernière étude du comparateur de prix Liligo.com, relayée par Le Parisien, montre que les destinations les plus recherchées ont enregistré de fortes hausses depuis le début de l'année. L'étude, réalisée début mars pour les voyages cet été sur les dix destinations les plus populaires, indique ainsi des augmentations vertigineuses pour Montréal (+41% avec un billet à 672 euros l'aller-retour) et pour Pointe-à-Pitre (+41% également à 968 euros).