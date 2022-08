Forte hausse des prix des produits pour bébé dans les pharmacies

Du côté des labos, on oppose plusieurs raisons à cette flambée des prix. D'une part, les conséquences de la guerre en Ukraine : la poudre de lait, les huiles végétales, les emballages plastique et aluminium ont connu de fortes hausses. Toutes les matières premières se sont appréciées de plus de 12%, soutient NHS Meharini qui produit des laits infantiles de la gamme Novalac.



Néanmoins, cela n'explique pas (ou pas entièrement) les différences que les consommateurs peuvent constater entre les grandes surfaces et les pharmacies. Pour les parents, cela peut signifier un changement de comportement : mieux vaut se rendre dans les supermarchés pour faire les emplettes pour bébé.