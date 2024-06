Forte hausse des prix du gaz au 1er juillet

Le prix du gaz naturel pour les ménages français connaîtra une hausse substantielle dès le mois de juillet. Selon Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'Énergie (CRE), cette augmentation résulte à la fois d'un ajustement nécessaire des coûts d'acheminement du gaz et d'un léger rebond des cours du marché. Malgré cette augmentation, elle assure que les prix restent bien en deçà du pic de janvier, avec un tarif moyen du MWh fixé à 129,2 euros TTC, contre 115,7 euros le mois précédent.



« Cela représente 13,50 € de plus qu'en juin par MWh, soit une hausse de + 11,7 % », détaille Emmanuelle Wargon dans une interview au Parisien. La responsable explique que cette augmentation suit une tendance à la baisse observée au cours des derniers mois, un contexte qui tempère la portée de cette hausse.



Cette augmentation s'inscrit dans un contexte plus large de gestion et d'entretien du réseau de distribution de gaz. La CRE, en annonçant cette mesure dès février, visait à équilibrer les coûts de maintenance d'un réseau sollicité par moins de consommateurs, un fait qui augmente mécaniquement la part des frais fixes par consommateur.