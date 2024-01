Forte hausse des saisies de faux billets d'euros en 2023

La BCE a publié des données indiquant une hausse de 24% des billets contrefaits retirés de la circulation en 2023 par rapport à l'année précédente. Malgré cette augmentation, le nombre de faux billets saisis demeure inférieur aux niveaux d'avant la pandémie. Avec environ 467.000 billets contrefaits retirés, dont plus de 70% étaient des coupures de 20 et 50 euros, le constat est clair : la contrefaçon reste une préoccupation. Cette hausse rompt avec la tendance à la baisse observée depuis plusieurs années, notamment durant les années de pandémie, où les chiffres avaient atteint des niveaux exceptionnellement bas.



La Banque centrale européenne ne ménage pas ses efforts pour lutter contre la contrefaçon. Elle a introduit une série de billets « Europe » entre 2013 et 2019, dotée de dispositifs de sécurité avancés. La BCE travaille également sur le développement de nouveaux billets, prévus pour remplacer la série actuelle. Ces nouveaux billets, qui devraient être choisis après un concours de design en 2026, mettront l'accent sur des thèmes tels que la « culture européenne » et les « fleuves et oiseaux ». L'objectif est de rendre les billets plus sécurisés, efficaces et durables.