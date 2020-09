Forte hausse des tarifs réglementés du gaz le 1er octobre

Il faut savoir que les tarifs réglementés sont en passe de disparaître pour laisser toute la place aux offres du marché. Les clients non résidentiels consommant plus de 30.000 kWh de gaz naturel par an n'y ont plus accès depuis le 31 décembre 2015. Pour les clients non résidentiels, comme les professionnels, les associations ou encore les copropriétés qui consomment moins de 30.000 kWh, les tarifs vont disparaitre le 1er décembre 2020.



Enfin, les clients résidentiels ne pourront plus profiter des tarifs réglementés à compter du 1er juillet 2023. Cela laisse un peu de temps pour regarder les offres sur le marché concurrentiel, afin d'en anticiper la suppression. Il est d'ores et déjà possible de souscrire à une offre de marché.