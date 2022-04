Forte poussée de fièvre sur le front de l'inflation en mars

Le pouvoir d'achat grevé par l'inflation galopante va demeurer au centre du débat politique durant les derniers jours de la campagne présidentielle. L'Insee a publié la première estimation de la hausse de l'indice des prix à la consommation pour le mois de mars, qui confirme une accélération très forte à 4,5% sur un an. En février, l'inflation avait été enregistrée à 3,6%. En cause : les prix de l'énergie et de l'alimentation.



L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert de référent pour les comparaisons au niveau européen, s'établit à 5,1% sur un an pour le mois de mars. Là aussi, une poussée significative puisque l'IPCH avait été de 4,2% en février. Cette augmentation aura un impact sur le portefeuille des consommateurs, puisque tout coûte plus cher sans que les rémunérations ne suivent pour autant.