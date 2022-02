Forte poussée de l'activité du secteur privé en février

L'activité du secteur privé a connu une nette accélération au mois de février, d'après le bilan mensuel prévisionnel d'IHS Markit. En janvier, l'indice avait enregistré un reflux à 52,7, au-dessus de la moyenne de long terme (50), ce qui signifie une expansion de l'activité. L'enquête, qui se base sur un questionnaire envoyé à 750 entreprises de l'industrie manufacturière et du secteur des services en France, donne un bien meilleur résultat pour février : 57,4. Il faut remonter à juin 2021 pour retrouver un tel niveau.



La demande en biens et en services s'est renforcée, non seulement sur le plan intérieur, mais aussi à l'étranger, notamment les marchés asiatiques et américains, souligne le cabinet. Et même s'il faut garder à l'esprit qu'il s'agit de chiffres provisoires (une deuxième livraison est attendue début mars), ce résultat dénote l'amélioration de la situation sanitaire en France et surtout, « les niveaux d'activité devraient continuer à progresser tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services », selon les auteurs de l'étude.