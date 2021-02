Forte poussée des véhicules électriques et hybrides en 2020

L'ACEA relève qu'au quatrième trimestre, les ventes de voitures électriques et hybrides (rechargeables et non rechargeables) ont même été supérieures à celles du diesel, avec un total de 900.000 unités. C'est une des conséquences des mesures mises en place par les gouvernements pour soutenir l'industrie auto, qui flèchent les consommateurs vers ces nouveaux véhicules moins polluants.



Sur l'ensemble de l'année, l'essence reste la motorisation de prédilection des automobilistes européens avec 47 % du marché des voitures individuelles, suivi du diesel avec 28 %. Les hybrides représentent 11,9 % du marché, les électriques et hybrides rechargeables 10,5 % et les autres énergies 2,1 %. Dit autrement, une voiture sur dix vendue l'an denier en Europe était un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Les principaux marchés européens pour les voitures électriques sont l'Allemagne, l'Italie et la France.