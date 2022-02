Forte tension sur le marché du café, les prix vont augmenter

Le coût du transport des containers s'est énormément enchéri ces derniers mois (multiplié par six entre l'Asie et l'Europe !). Sans oublier la hausse des matières premières comme le carton ou le plastique, qui sont eux aussi indispensables pour les emballages des paquets de café (+40% en un an). Tout cela est le résultat de la désorganisation dans les chaînes d'approvisionnement mondiales suite à la pandémie.



Enfin, il y a la hausse de la consommation de café ces dernières années. Starbucks estime qu'elle va s'établir à 9% par an : une demande qui augmente, ce sont des prix en hausse. Par ailleurs, le prix du café en France n'a pas changé depuis 2015, selon l'Insee : au vu de tous ces éléments, les consommateurs doivent s'attendre à payer plus cher leur précieux or noir.