Forvia supprime 10.000 postes malgré de bons résultats

Selon Olivier Durand, directeur financier de Forvia, cette mesure affectera tous les sites européens, bien que de manière inégale. Cette démarche est justifiée par la nécessité d'adapter la structure de l'entreprise à un marché atone et de réduire sa dépendance à l'égard du marché chinois, ce dernier représentant une part significative des ventes et des bénéfices du groupe.



Forvia n'est pas isolé dans sa stratégie de réduction d'effectifs. D'autres géants de l'équipement automobile, tels que Continental et Bosch, ont également annoncé des suppressions de postes significatives, soulignant les pressions économiques et les transformations sectorielles auxquelles l'industrie est confrontée.



Ces mesures reflètent une tendance plus large à la rationalisation et à l'optimisation des coûts dans un secteur en pleine mutation, marqué par la transition vers la mobilité électrique, l'impact des conflits géopolitiques sur les coûts énergétiques, et la concurrence accrue des fournisseurs asiatiques.