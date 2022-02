Frais bancaires : des hausses et des baisses de tarifs en 2022

L'OTB indique que « ces mêmes tarifs affichaient déjà des hausses entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, ce qui permet de constater des augmentations régulières sur certains services ». Bonne nouvelle pour le consommateur : le prix des forfaits à des services de banque à distance a reculé de 3,90%, ou encore de 3 centimes d'euros. Six tarifs sont restés stables, deux demeurent gratuits : les virements par Internet, et les prélèvements.



En revanche, le nombre de retraits gratuits à un distributeur (d'une autre banque que la sienne) a tendance à diminuer. Ils sont désormais de 2,97 en moyenne, alors que ce nombre était de 3,31 en 2021 et 3,41 en 2020. Onze banques proposent la gratuité illimitée de ce service, soit une de moins par rapport à l'an dernier. La Fédération bancaire française se réjouit bien évidemment de cette étude, qui selon les représentants du secteur, montre une « très grande stabilité des prix ».