Française des Jeux : Bruxelles lance une enquête approfondie sur les droits exclusifs

C'est une mauvaise nouvelle pour la Française des Jeux (FDJ) et pour le gouvernement français, qui vont devoir répondre aux questions de Bruxelles sur la question des droits exclusifs. La FDJ bénéficie en effet de l'organisation et de l'exploitation, à titre exclusif, de jeux de loterie et de paris sportifs pour une durée de 25 ans. Ce privilège et cette durée ont été fixés dans la loi Pacte, pour lesquels l'entreprise verse 380 millions d'euros à l'État.



La loi Pacte a été adoptée en 2019. Elle contient, entre autres mesures, des programmes de cession d'actifs, dont ceux de la Française des Jeux. L'État demeure actionnaire de la société, mais à titre minoritaire. Ces droits exclusifs font l'objet d'une enquête approfondie de la part de la Commission européenne, suite au dépôt de deux plaintes liées au versement des 380 millions d'euros pour la rémunération de ces fameux droits.