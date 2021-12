France : 8 milliards d'euros d'investissements pour des projets européens

À l'occasion de la présidence française de l'Union européenne du premier semestre 2022, Bruno Le Maire a indiqué quel était son objectif : mettre en place de nouvelles chaînes de valeur en Europe pour faire « jeu égal » avec la Chine et les États-Unis sur « toutes les technologies critiques ». Un enjeu immense et une grande ambition, sachant que l'Union européenne accuse un retard conséquent sur les poids lourds internationaux.



Pour y parvenir, le ministre de l'Économie annonce des investissements à hauteur de 8 milliards d'euros dans des projets pan-européens, baptisés PIIEC (Projets importants d'intérêt commun). Cinq grands secteurs ont été identifiés : batteries électriques, semi-conducteurs, hydrogène, santé et cloud. Paris va porter sa contribution à 1,7 milliard d'euros pour renforcer le secteur des semi-conducteurs : STMicroelectronics va ainsi en profiter, ce qui permettra au site de Crolles d'augmenter sa production de semi-conducteurs.