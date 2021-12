France Loisirs perd 90% de ses salariés et la majorité de ses boutiques

L'entreprise rencontrait de sérieuses difficultés depuis plusieurs années. Malgré un chiffre d'affaires tournant autour de 100 millions d'euros annuel, France Loisirs accuse des pertes toujours plus importantes, et pas uniquement en raison de la crise sanitaire même si la pandémie n'a rien arrangé. En 2020, la société a perdu près de 8 millions d'euros. Et 14 millions entre janvier et fin octobre, alors que les restrictions sanitaires ont été levées.



France Loisirs a été placé en redressement judiciaire fin 2017, pour une sortie un an plus tard. Mais le groupe a replongé à la fin de cette année : il est en cessation de paiement depuis le mois de septembre, puis a basculé en liquidation judiciaire le mois suivant. Financière Trésor du patrimoine est une société créée il y a 16 ans par Derek Smith, à la tête d'un groupe familial qui réalise environ 160 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année.