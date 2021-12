France Renov', un guichet unique pour mieux s'informer sur la rénovation des logements

Entre les différentes aides disponibles et les démarches administratives, la rénovation d'un logement peut ressembler à un parcours du combattant. Ce à quoi s'ajoutent des tentatives d'escroquerie qui découragent de nombreux Français à passer à l'acte. Pourtant, la rénovation énergétique des bâtiments est essentielle pour lutter contre les changements climatiques.



Il faut en effet savoir que le secteur du bâtiment représente 27% des émissions de CO2 et 45% de la consommation d'énergie pour l'ensemble de la France. Pour avoir un impact sur cette consommation et donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est donc impératif de rénover les passoires énergétiques ! Ce d'autant que cela fera aussi baisser les factures d'électricité et de gaz…