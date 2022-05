France : la croissance du premier trimestre 2022 est négative

La situation ne devrait pas forcément s’améliorer au deuxième trimestre 2022 marqué par une forte inflation. Cette dernière accélère par ailleurs au mois de mai 2022, selon les données provisoires publiées par l’Insee le 31 mai 2022. Après s’être établie à 4,8% (données définitives) en avril 2022, l’inflation en France atteint 5,2% selon l’Insee en mai 2022.



Pour cause principale de la hausse des prix, l’Insee souligne l’accélération de l’augmentation des prix de l’énergie : +28% sur un an en mai 2022 contre +26,5% en avril 2022. Les prix de l’alimentation sont également en forte hausse (+4,2%) tout comme ceux des services (+3,2%) et des produits manufacturés (+2,9%). L’indice harmonisé atteint, lui, 5,8% en mai 2022 selon l’Insee, après 5,4% en avril 2022.