France : la croissance revue à la baisse, des économies annoncées

Invité de TF1, le 18 février 2024, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a revu la prévision de croissance officielle. Elle baisse comme prévu, passant de 1,4% à 1% pour l’année 2024. Bruno Le Maire a souligné que cette nouvelle estimation s'aligne sur les prévisions de la Banque centrale européenne et de la Banque de France, et reste légèrement au-dessus de celle de la Commission européenne, qui tablait sur 0,9 %.



Cette révision de la croissance de la France met à mal le budget de l’État. Conséquence : un plan d'économies de 10 milliards d'euros a été dévoilé, ciblant principalement le train de vie de l'État. Le gouvernement espère ainsi optimiser les dépenses sans augmenter les impôts ni les taxes pour les ménages français. Les économies seront réalisées à travers une gestion plus stricte des dépenses de fonctionnement des ministères, notamment sur les achats et les dépenses énergétiques, et par le report de certains recrutements de fonctionnaires.