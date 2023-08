Franchise médicale doublée : entre économies et indignation des Français

D'un côté, certains acteurs du monde médical, comme certains pharmaciens, perçoivent cette augmentation comme une chance de réduire le gaspillage et de sensibiliser les Français à une consommation plus raisonnée. Ils estiment que cette mesure pourrait inciter à une réflexion plus approfondie avant l'achat et la consommation de médicaments non essentiels.



De l'autre, de nombreux professionnels de santé et associations de patients s'inquiètent des conséquences de cette hausse. Ils craignent que cela ne dissuade certains patients, en particulier les plus vulnérables, de se procurer les médicaments dont ils ont besoin.



Les patients sous traitements réguliers sont particulièrement préoccupés, car l'impact financier pourrait être significatif pour eux. Enfin, des experts en économie de la santé remettent en question la véritable intention derrière cette mesure. Pour eux, loin d'être un outil de responsabilisation, cette augmentation s'apparente davantage à une taxe, perçue comme telle par les citoyens.