François-Bernard Huyghe nous a quittés

François Bernard Huyghe s’est éteint le 6 septembre 2022 des suites d’une longue maladie. C’était un grand intellectuel, auteur de très nombreux ouvrages sur les questions de perception, d’influence et de manipulation de l’information. Il laisse derrière lui une œuvre incontournable sur ces questions si actuelles. Son travail m’a profondément inspiré dans mes recherches. Son sens de la formule et sa capacité de synthèse font qu’il a rendu abordables des concepts extrêmement fins et difficiles à définir. Son œuvre a marqué une génération de chercheurs s’intéressant à la manipulation de l’information.



C’était aussi mon ami. J’avais eu l’honneur d’être son co-auteur en 2009 dans l’écriture d’un ouvrage sur le rôle des contre-pouvoirs dans l’évolution des sociétés modernes. Il m’avait impressionné par sa célérité dans le maniement des concepts, son sens de la formule et sa capacité à structurer une pensée complexe pour la rendre accessible. J’avais une grande estime intellectuelle pour lui. Nous avions projeté d’écrire un nouveau livre, qui ne verra malheureusement jamais le jour.



J’avais aussi la joie et l’honneur d’être, avec mon équipe de VA Éditions, l’un de ses éditeurs. Je me souviendrai de nos diners réguliers Porte d’Auteuil. Il y venait toujours avec de nouvelles idées d’écriture. C’était un passionné, aux mille projets de recherche. J’étais chaque fois un peu plus fasciné par sa capacité de se questionner en permanence et sans limites, de confronter sa pensée au réel, aux évolutions technologiques et géopolitiques. J’étais tout aussi impressionné par sa capacité à tenir ses engagements en matière de publication. Nos échanges étaient passionnants, riches et toujours éminemment sympathiques.



C’était un homme d’une grande humilité, passionné, loyal en amitié, fiable et généreux. La réussite d’une vie se mesure à ce que l’on apporte aux autres. François Bernard Huyghe a beaucoup apporté. Son œuvre lui survivra. Sa pensée continuera d’irriguer de nombreuses générations.



Ludovic François

Président de VA Éditions

Professeur affilié à HEC Paris