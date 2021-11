Françoise Pétrovitch au Fonds Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau

C’est une artiste savante, titulaire d’une maîtrise d’esthétique à la Sorbonne et agrégée d’arts plastiques, qui pratique dessin, peinture, sculpture, gravure, céramique ou décor de scène. Cette multitude de supports montre un appétit de vivre. Une vitalité proche de Berthe Morisot pour qui « Vivre sa peinture et peindre sa vie » selon les mots de Paul Valery se révèle « une fonction naturelle et nécessaire » ?



La liberté artistique ou le grand bazar des possibles ?



Du dessin, on chemine vers la peinture, la vidéo et la sculpture. Les thèmes se succèdent et interrogent le visiteur. Voici « Le double » ou l’enfance. Les silhouettes sont fragiles, tête baissée, yeux bandés, mains posées sur le regard. Sans regard, pas d’échanges, pas d’histoire. Juste un malaise indéfinissable. « Aborder l’enfance sans naïveté (…) Alice n’est plus une toute petite fille et tout le monde le sait » proclame l’artiste. C’est donc ça ! L’enfance n’est plus le temps de la naïveté. Est-ce une vision d’adulte qui ne peut pas enchanter le monde ? La série des Poupées est inquiétante, « Je n’ai pas de plaisir à aller vers la morbidité et l’effroi. Je reste dans la possibilité ». Comment comprendre cette déclaration, une ouverture artistique ou l’ivresse du relativisme ? Voici « Hybrides », figures mi-humaines, mi-animales qui doivent se comprendre en parallèle avec une « hybridation des techniques ». Quelle est cette nouveauté née de toute hybridation ?