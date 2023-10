Fraudes : le gouvernement veut mettre le paquet !

Chacun le sait, la fraude fiscale coûte très cher à l'État. Grâce aux contrôles du fisc, l'État a pu récupérer 14,6 milliards d'euros, soit 8,2% et 1,2 milliard d'euros de plus qu’en 2021. Néanmoins, au vu de l'ampleur que pourrait représenter l'ensemble des fraudes (fiscales, sociales, et douanières), les contrôles sont bien loin de rapporter ce qu'ils devraient à l'État. En effet, selon Solidaires Finances Publiques, la fraude totale en France oscillerait entre 80 et plus de 100 milliards d'euros chaque année. Ainsi, comme le souligne le ministre des Comptes Publics, Thomas Cazenave : « Au-delà même de ces enjeux financiers, il y a un enjeu de cohésion sociale et de consentement à l'impôt... on doit pouvoir garantir que toutes celles et ceux qui doivent s'acquitter de l'impôt le fassent véritablement. Et que celles et ceux qui bénéficient d'aides sociales en bénéficient à bon escient ».



En ce sens, le ministre des Comptes Publics a présenté, mardi 10 octobre 2023, une nouvelle entité gouvernementale : le Conseil d’évaluation des fraudes. Ce Conseil, dont la prochaine réunion est prévue en décembre 2023, (réunion tous les trois mois), est composé d'une trentaine de membres : des experts internationaux, des parlementaires, des économistes et des directeurs des principales administrations liées à la fraude fiscale. Sa mission principale : estimer, de façon officielle, et par une intensification des contrôles aléatoires, la fraude en France, « impôt par impôt », comme l'a souligné Charlotte Leduc, députée LFI et membre du Conseil d'évaluation. Le travail dissimulé représenterait la plus grosse part de la fraude (presque 100 milliards en 2018 selon les chiffres du syndicat de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP)). La TVA, quant à elle, représenterait entre 20 et 25 milliards selon les chiffres de 2022 de l'Insee.