Free Mobile lance son réseau 5G en l'intégrant dans ses forfaits

L'annonce était attendue, car l'opérateur est le dernier à dévoiler son jeu. Free Mobile propose de la 5G dans tous ses forfaits, dont les prix ne changent pas. Le forfait vedette, dont l'enveloppe de données passe à 150 Go, coûte toujours 19,99 € par mois. Un abonnement à 9,99 € est toujours proposé aux abonnés à la Freebox Pop, avec des données illimitées. Les clients de la Freebox bénéficieront de ce même forfait au prix de 15,99 €. Ces prix positionnent Free Mobile en tête de la concurrence en matière de 5G, puisque SFR et Bouygues Telecom proposent 130 Go de données pour 25 €.



Free Mobile est aussi celui qui offre la plus grande couverture du territoire en 5G : « 5 255 sites actifs couvrant déjà près de 40% de la population », explique l'entreprise dans son communiqué, soit le « plus grand réseau mobile 5G en France qui couvre à la fois des territoires ruraux et des zones urbaines ». Comment y est-elle parvenue ? L'opérateur exploite les fréquences de la bande 700 MHz, « 1ère bande de fréquences pleinement disponible depuis mi-2019 pour la 5G selon l’Arcep », ainsi que la bande des 3,5 GHz acquise au terme des enchères en 2020.