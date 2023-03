Free recrute plus d'abonnés que les autres opérateurs

Iliad avait proposé 11,25 milliards d'euros pour acheter la filiale italienne de Vodafone. Mais le groupe britannique a rejeté l'offre, jugée pas suffisamment importante. Ce n'est que partie remise, si on comprend le dirigeant. En comptant ses trois pays (la France, l'Italie et la Pologne), Iliad a recruté 2,7 millions d'abonnés en 2022 : « On est désormais le 6e opérateur européen en termes de taille avec 46 millions d'abonnés », s'est réjoui Thomas Reynaud.



L'entreprise, sortie de la cote boursière, affiche un chiffre d'affaires de 8,37 milliards d'euros, en hausse de plus de 10% sur un an. Le bénéfice net s'établit à 758 millions, soit 44,1% de plus qu'en 2021. « Dans un contexte d'hyperinflation et de concurrence acharnée, nos résultats économiques sont très solides dans nos trois pays », affirme le directeur général.