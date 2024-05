« French washing » : une plainte de l'UFC-Que Choisir contre les miels de l'entreprise Famille Michaud Apiculteurs

Marie-Amandine Stévenin, présidente de l'association, a expliqué que certains éléments d'étiquetage sont présentés de manière à induire en erreur le consommateur moyen, lui faisant croire que le miel est 100 % français. Depuis 2022, un décret oblige pourtant les entreprises commercialisant du miel en France à indiquer les pays d'origine des mélanges de miels conditionnés sur le territoire national.



Cette plainte intervient dans un contexte où la traçabilité de l'origine des miels vendus en supermarché est régulièrement remise en question par les apiculteurs français et les associations de consommateurs. L'Union européenne prépare également une mesure similaire pour renforcer la transparence.



L'objectif de l'UFC-Que Choisir, à travers cette action, est d'alerter les consommateurs et de promouvoir l'instauration d'une étiquette plus claire, indiquant de manière évidente l'origine des produits. Selon Marie-Amandine Stévenin, il est essentiel que les consommateurs puissent facilement comprendre la provenance des produits qu'ils achètent.



La production de miel en France a considérablement diminué, passant de 60.000 tonnes dans les années 2000 à seulement 20.000 tonnes par an aujourd'hui. Or, les Français en consomment environ 45.000 tonnes par an, ce qui explique pourquoi une grande partie du miel vendu en France est importée. Cette situation rend encore plus cruciale la nécessité d'une information transparente pour les consommateurs.