Frontières fermées : les nouvelles règles

Le décret fixe également des restrictions pour les voyages au sein de l’espace européen, ce qui risque de changer les plans de nombreux Français, surtout avant les vacances de février.



Ainsi, et ce depuis le 31 janvier 2021 jusqu’à une date encore à définir, l’entrée sur le territoire français par n’importe quel moyen de transport en provenance d’un pays européen est soumis à l’obligation de présenter un test Covid-19 négatif réalisé sous 72 heures, et ce pour toute personne âgée de 11 ans ou plus.



Des dérogations existent, toutefois : les travailleurs routiers et les travailleurs frontaliers ne sont pas soumis à ces obligations. De même, les habitants des « bassins frontaliers » peuvent se rendre dans le pays voisin à condition de rester à l’intérieur d’un périmètre de 30 kilomètres autour de leur domicile et pour des déplacements de moins de 24 heures.