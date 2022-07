Fusion M6-TF1 : un avis négatif de l’Autorité de la Concurrence

TF1 et M6 sont attendus pour une audition devant le collège de l’Autorité de la Concurrence pour donner des précisions sur le projet, et des garanties, les 5 et 6 septembre 2022, à la suite de quoi ledit collège donnera son verdict. Il n’est pas obligé de suivre les recommandation de ce premier rapport plutôt opposé au projet.



Néanmoins, les deux groupes ont prévenu : si les demandes de l’Autorité de la Concurrence sont maintenues, le projet pourrait tout simplement être abandonné. « La nature et l’étendue des remèdes requis dans le rapport d’instruction feraient perdre toute pertinence au projet des parties qui, dans ce cas, l’abandonneraient », ont précisé les parties dans plusieurs communiqués.