Fusion TF1/M6 : Patrick Drahi (Altice) espère tirer les marrons du feu

Si Patrick Drahi se dit « très fier » d'être passé de 190 à 350 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ce marché, il rappelle aussi que TF1 réalise environ 2 milliards d'euros de revenus, et M6 entre 1,5 et 1,6 milliard. L'échelle n'est effectivement pas la même. Malgré tout, il ne voit aucun problème à la concentration des médias en France : « Je n'ai pas d'objection au rapprochement entre TF1 et M6, je trouve ça assez logique. Je ne peux pas dire que je suis pour la consolidation dans le marché des télécoms et contre dans le marché des médias ».



Le dirigeant a aussi été interrogé sur le marché des télécoms où il pèse d'un tout autre poids avec SFR. Patrick Drahi a formellement démenti un rapprochement avec Iliad (Free) : il n'y a aucune stratégie pour fusionner les deux groupes, assure-t-il. Néanmoins, il pense que la consolidation arrivera un jour : « Ce serait mieux qu'un jour deux opérateurs français se rapprochent pour que l'ensemble soit plus fort, plutôt que de voir un des quatre opérateurs français terminer dans les mains de je ne sais qui à l'étranger ».