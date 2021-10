Fusion des réseaux entre la Société Générale et le Crédit du Nord : 3.700 postes supprimés

Pour le dirigeant, la démarche permet de commencer « tous nos parcours de formation, d'accompagnement individuel, très en avance par rapport à la mise en œuvre effective de la transformation ». L'autre grand chantier entre la Société Générale et le Crédit du Nord, c'est la fusion des systèmes informatiques. « Aujourd'hui, on répartit notre enveloppe d'investissements sur deux systèmes informatiques. À la fin, cela fait moins d'euros investis par client », explique Sébastien Proto.



À terme, la banque vise la vente de 30% des produits éligibles « totalement digitales » d'ici 2025. Au bout du compte, il s'agit de créer « une seule banque, avec un seul réseau, un seul siège, et un seul système informatique, au service de près de 10 millions de clients et forte de plus 25.000 collaborateurs ». Beaucoup d'ambition qui risque de se heurter à la réalité des relations avec les syndicats et la difficulté de mise en œuvre technique de la fusion des systèmes informatiques.