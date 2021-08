GM rappelle tous les véhicules Chevrolet Bolt pour des problèmes de batterie

« Après une enquête plus approfondie sur les processus de fabrication chez LG et le démontage des blocs-batteries », explique GM, il a été découvert « des défauts de fabrication dans certaines cellules de batterie produites dans les installations de fabrication de LG au-delà de l'usine d'Ochang, en Corée ». Si l'opération va coûter cher à General Motors, le fournisseur coréen va sans doute lui aussi devoir mettre la main à la poche.



Le vice-président du constructeur automobile, Doug Parks, explique que la décision est guidée par la sécurité et que l'entreprise se devait de maintenir la confiance avec ses clients. En plus des véhicules qui ont déjà fait l'objet d'un rappel, cette nouvelle campagne va concerner 9.335 véhicules de la gamme 2019, et 63.683 Volt EV et EUV du modèle 2020-2022, dont une grande majorité aux États-Unis.