Gabriel Attal nommé Premier ministre

Son jeune âge lui attire déjà les critiques d’une partie de l’opposition qui estime qu’Emmanuel Macron n’a que nommé lui-même à Matignon et que Gabriel Attal ne serait, selon les propos tenus sur X (ex-Twitter) par Jean-Luc Mélenchon que le « porte-parole » du Président. Gabriel Attal avait d’ailleurs occupé le poste de Porte-Parole du Gouvernement entre 2020 et 2022, après le premier confinement lié à la Covid-19.



Toutefois, pour Emmanuel Macron ce pourrait être l’occasion de relancer son deuxième quinquennat : jeune, Gabriel Attal est également bien plus apprécié par la population qu’Élisabeth Borne dont le mandat a été marqué par 23 utilisations du 49.3, et par le vote de la réforme des retraites et la loi immigration.