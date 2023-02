Gap France en cessation de paiement

Nouveau coup dur pour le secteur du prêt-à-porter en France : l'enseigne Gap est désormais en cessation de paiement en raison d'un passif de 25 millions d'euros alors que le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise se monte à 42 millions. Le tribunal de commerce de Grenoble en charge du dossier rendra sa décision ce mercredi, il pourrait décider d'une période de redressement courte afin de précipiter les propositions de reprise de l'enseigne.



Gap France fait partie de l'empire en miettes de Michel Ohayon et sa société Hermione People & Brands (HPB), qui enchaîne les désillusions et les faillites ces derniers mois. Il y a eu Camaïeu en septembre dernier, qui a été liquidé faute de repreneur : à la clé, 2.600 salariés licenciés et 511 magasins fermés. Au début de l'année, c'est Go Sport qui a été placé en redressement judiciaire. Puis, en février, les 26 magasins Galeries Lafayette ont été mis en procédure de sauvegarde.