Gap ferme ses boutiques en Europe

Nouveau coup dur pour le géant américain Gap, spécialiste des vêtements de tous les jours. Selon des informations du Monde, l'entreprise va en effet fermer l'ensemble de son réseau européen de points de vente. Cela représente 120 boutiques, installées en France, en Italie ou encore au Royaume-Uni. C'est bien sûr la crise sanitaire qui pousse l'enseigne à réduire la voilure en Europe. Les mesures sanitaires mises en place pour endiguer les cas de contamination réduisent fortement l'activité des boutiques. Au deuxième trimestre, alors qu'une partie du monde vivait en confinement, Gap a perdu 62 millions d'euros.



En France, Gap est à la tête d'un réseau de 20 points de vente. Un réseau qui s'était déjà réduit l'an dernier, à la faveur d'un plan d'économies mondial : 8 boutiques ont fermé leurs portes, sur un total de 230 magasins. L'objectif à l'époque était de « revitaliser la marque », de « renforcer la flotte », et surtout de réaliser des économies de l'ordre de 90 millions de dollars par an. Le réseau Gap se contracte de plus en plus, dans un contexte sanitaire qui ne va pas en s'arrangeant, que ce soit en Europe ou aux États-Unis.