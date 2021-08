Gare à la hausse des prix des pâtes

Les consommateurs vont sans doute payer leurs pâtes plus cher dans les prochains mois. Les industriels français du secteur préviennent en effet les pouvoirs publics que le secteur subit le déréglement climatique qui « met en danger le marché des pâtes alimentaires », craignent le syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires (Sifpaf) et le Comité français de la semoulerie industrielle (CFSI). Les conditions météo ont frappé deux des principales zones d'approvisionnement de blé dur.



Le Canada a ainsi fait face à une sécheresse « sans précédent », un « dôme de chaleur » qui va conduire à une récolte de « moins de 4,2 millions de tonnes, soit 32% de moins que la moyenne des cinq dernières années et près de 30% de moins que les prévisions du 20 juillet », souligne le StatCan, le bureau statistique canadien. L'intensité exceptionnelle de la vague de chaleur a eu un impact significatif sur le pays, premier producteur mondial de blé dur.