Gare aux défaillances d'entreprises en 2021

Lorsque l'État va retirer ses différents dispositifs d'aide, de nombreuses entreprises vont se retrouver complètement démunies, notamment celles qui étaient déjà fragiles avant la crise. Grâce aux mesures de soutien, elles vont pouvoir passer l'année, mais elles ne pourront pas aller plus loin. Euler Hermes explique que « le gel de l’état de cessation de paiement et la fermeture des tribunaux de commerce ont maintenu statistiquement en vie des entreprises qui auraient, en temps normal, été déclarées en situation de défaut de paiement ».



Sur le plan social, ces défaillances vont faire très mal également. L'étude indique qu'il faudra s'attendra à la suppression d'un million d'emploi à la fin de l'année. Le tout dans un contexte où la croissance devrait connaître un rebond de 8% en 2021 : le décalage entre la progression du PIB et la fin des aides de l'État ne permettra pas au secteur économique de lisser les défaillances à craindre l'année prochaine.