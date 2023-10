Gaz en France : un hiver sous contrôle

Selon GRTgaz et Teréga, « cette année le réseau français a la capacité d'assurer les approvisionnements nécessaires pour alimenter les consommations et les exportations, y compris en cas d'hiver froid ». Trois scénarios climatiques ont été envisagés, allant d’un hiver doux à un hiver très froid. Le dernier scénario présente le plus fort taux de risques de tensions sur les approvisionnements en gaz. Les stocks en France sont remplis à 95%, et ceux de l’Europe à 97%, soit environ un tiers de la consommation annuelle du pays.



L'Europe a perdu 75% de ses livraisons de gaz russes en deux ans. Cela a conduit à repenser toute la chaîne d'approvisionnement. Les livraisons par bateaux de gaz naturel liquéfié (GNL) ont compensé les pertes, et les capacités de regazéification ont été augmentées de 22%. Par ailleurs, la consommation de gaz en France a baissé de 14,3% entre le 1er août 2022 et le 31 juillet 2023 par rapport à la même période de 2018-2019. Cette réduction est due à la modification des processus industriels et représente des économies durables pour les consommateurs.