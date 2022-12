Gaz : l'hiver 2023-2024 risque d'être difficile pour l'Union européenne

L'hiver 2022-2023 devrait se passer sans trop de heurts dans l'Union européenne. Les États membres ont en effet pu faire le plein de leurs sites de stockage durant le printemps et l'été 2022. Mais pour y parvenir, ils ont bénéficié de circonstances particulières qui ne se renouvelleront peut-être pas l'année prochaine. C'est ce qui fait craindre un hiver difficile sur le continent durant l'hiver 2022-2023.



Dans un rapport, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) explique que l'Union européenne devra poursuivre ses efforts d'économie d'énergie pour pouvoir tenir l'hiver prochain. L'écart entre l'offre et la demande pourrait en effet atteindre 27 milliards de mètres cubes en 2023 « dans un scénario où les livraisons de gaz de la Russie tombent à zéro et les importations de GNL (gaz naturel liquéfié) de la Chine rebondissent aux niveaux de 2021 », écrit l'institution.