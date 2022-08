Gaz : le bouclier tarifaire a évité un doublement des factures

En octobre 2021, sans anticiper que quelques mois plus tard la situation géopolitique en Europe allait être ébranlée par le début de la guerre en Ukraine, le gouvernement français annonçait le gel des tarifs réglementés du gaz pratiqués par Engie. Objectif : limiter les effets de la hausse des prix sur les ménages. Mais cette hausse ne devait être que temporaire et ne durer au mieux que jusqu’à la fin de l’année 2022.



La situation a radicalement changé lorsque la Russie a attaqué l’Ukraine. L’Union européenne a opté pour des sanctions économiques, Moscou pour l’utilisation du gaz comme moyen de pression. Les prix du gaz se sont envolés sur les marchés de gros, frôlant le 22 août 2022 le record de 300 euros le MWh à Amsterdam. Or, en France, les tarifs pratiqués par Engie n’ont pas évolué, toujours bloqués après la prolongation du gel qui devait se terminer initialement le 30 juin 2022.