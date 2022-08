Gaz : les prix augmentent, et ce n'est peut-être pas fini

La tendance haussière des prix du gaz, portée par les tensions géopolitiques entre la Russie et l’Union européenne et le chantage que la première fait à la deuxième, s’est poursuivie en cette mi-août 2022. Lundi 15 août 2022, le cours de la matière première a clôturé en hausse de 6,8%, hausse qui s’est poursuivie mardi 16 août 2022 avec un cours qui a grimpé de 2,67% sur la séance.



Durant la journée de mardi, un pic à +14,37% du prix du gaz a même été enregistré, portant le coût du MWh de cette énergie à un nouveau record, 251 euros. À la clôture, le prix était retombé à 225,9 euros, proche de son record historique de mars 2022 (227,2 euros). Le gaz coûte donc de plus en plus cher, et Gazprom annonce de mauvaises nouvelles.