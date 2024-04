General Electric ne sera plus jamais le même

Cette restructuration, annoncée en novembre 2021, a pour objectif de permettre à chaque entité de se focaliser pleinement sur son domaine de prédilection : l'aviation, les soins de santé, et l'énergie. Le processus de scission a débuté en janvier 2023 avec la création de GE Healthcare, dédiée aux activités de santé.



Le 2 avril, la dernière étape de ce processus a été franchie, donnant naissance à GE Vernova pour les activités énergétiques, et à GE Aerospace pour l'aviation. Ces nouvelles entreprises, désormais indépendantes en termes de gouvernance et de résultats financiers, sont cotées à la Bourse de New York.



L'objectif de cette réorganisation est double : permettre une gestion plus efficace par la spécialisation, et maximiser la valeur pour les actionnaires, les clients et les employés. Selon les experts, cette décision reflète une stratégie de simplification et de concentration sur les secteurs les plus performants. Cette démarche vise également à surmonter les difficultés rencontrées par GE depuis la crise financière de 2008, notamment une dette importante et une baisse de sa valeur boursière.