Gérald Darmanin : un déficit public à 3,9% en 2020

Dans une interview aux Echos , Gérald Darmanin met cartes sur table : « Quand la maison brûle, on ne compte pas les litres d'eau pour éteindre l'incendie », assume-t-il. Les mesures d'urgence pour soutenir les entreprises durant cette période de confinement pendant laquelle l'activité économique tourne au ralenti vont peser lourd dans les finances publiques. Le gouvernement va en effet sortir de sa poche 45 milliards d'euros pour aider les entreprises et les salariés, dans un contexte de contraction de la croissance de 1% pour 2020.Mais c'était avant la pandémie. En 2009, au plus fort de la crise financière, le déficit avait bondi à 7,2%.Les aides des pouvoirs publics pourraient d'ailleurs ne pas suffire. « La vraie détresse économique serait la mort des PME et des TPE et l'effondrement de l'emploi », explique le ministre des Comptes publics. C'est pourquoi l'État mettra « les moyens nécessaires pour soutenir l'activité de toutes les entreprises et les revenus de toutes les familles de France, quoi qu'il en coûte ». Si Gérald Darmanin a « toujours défendu le sérieux budgétaire en temps de paix », c'est pour que la France n'ait pas à lésiner sur les moyens « en temps de guerre ».