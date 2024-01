Glyphosate : condamnation historique pour Monsanto

La condamnation de Monsanto ne s'arrête pas à ce cas isolé. En effet, un tribunal du Missouri a infligé au groupe une amende de 1,5 milliard de dollars en faveur de trois Américains pour des raisons similaires. Bayer, confronté à environ 165.000 procédures liées au Roundup, a résolu ou obtenu l'irrecevabilité pour 113.000 de ces affaires. En juin 2020, l'entreprise a conclu un accord amiable d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars pour couvrir environ 75% des 125.000 actions en cours à cette époque. En outre, l'entreprise a mis de côté 400 millions de dollars pour l'indemnisation liée à un autre herbicide, le dicamba, et 820 millions pour des contentieux liés aux PCB.



La série de procès et de condamnations soulève des questions importantes sur la régulation des produits chimiques dans l'agriculture et leur impact sur la santé humaine. L'approche de Bayer, consistant à aller au procès plutôt qu'à chercher des accords amiables, pourrait être interprétée comme un signe de confiance dans la sécurité de ses produits. Cependant, les décisions judiciaires successives contre Monsanto pourraient inciter à une réévaluation plus approfondie des risques associés au glyphosate.