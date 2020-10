Google News Showcase : un milliard de dollars pour améliorer l'information en ligne

Google présente ce nouveau programme comme une manière de soutenir financièrement les éditeurs et les aider à « créer et sélectionner des contenus de haute qualité » pour améliorer « l'expérience » de la presse en ligne, a indiqué Sundar Pichai, le CEO de Google. « Nous restons plus que jamais mobilisés auprès des éditeurs de presse afin d'apporter notre aide à leur projet de transformation numérique, et soutenir un journalisme de qualité », ajoute Sébastien Missoffe.



Google News Showcase proposera des espaces dédiés dans lesquels les éditeurs pourront présenter leurs articles et leurs contenus de manière plus complète que dans Google News. Ils auront ainsi la possibilité d'y ajouter des compléments explicatifs, comme des chronologies et des articles liés. Dans un deuxième temps, le service permettra également d'insérer de la vidéo et des fichiers audio.